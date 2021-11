La conduttrice di ”Verissimo” non è riuscita a trattenere il pianto in seguito ad un momento drammatico che ha vissuto. I motivi.

Silvia Toffanin è la regina del sabato pomeriggio, da anni al timone di ”Verissimo”, uno dei programmi di maggior successo della rete ammiraglia di Mediaset.

Lady Berlusconi è uno dei personaggi più amati, anche e soprattutto per la sua umanità e sensibilità spiccata. Per questa ragione ogni volta che accoglie i suoi ospiti nel salotto di Canale 5, si immedesima nelle loro storie emozionandosi insieme a loro.

Anche in questa occasione Silvia Toffanin si è lasciata andare ad un pianto a dirotto in seguito ad un racconto struggente di una delle sue ospite. Il motivo è molto toccante.

Silvia Toffanin, scoppia a piangere

Qualche puntata fa, Silvia Toffanin ha ospitato l’ex Miss Italia Eleonora Pedron, la quale si è raccontata in un’intima intervista affrontando il suo dramma famigliare.

Nel libro “L’ho fatto per te”, l’ex moglie di Max Biaggi ha raccontato i due lutti che ha vissuto sulla sua pelle.

Due incidenti stradali hanno segnato per sempre la vita della showgirl: prima ha perso sua sorella che è stata vittima di un incidente in cui è rimasta coinvolta anche la madre, successivamente è stata protagonista in prima persona di un altro incidente stradale dove ha perso suo padre, proprio dopo che l’aveva accompagnata ad un provino nel 2002.

Eleonora Pedron nello stesso anno raggiunse le finali di Salsomaggiore e vinse il concorso di bellezza più importante d’Italia.

Di fronte al racconto dell’ex Miss Italia, Silvia Toffanin non è riuscita a trattenere le lacrime ed è scoppiata a piangere.

A colpirla maggiormente un commento del suo libro: “Mi ha fatto una tenerezza enorme quando nel libro hai scritto che tu dormivi nel letto di tua sorella”, ha rivelato la conduttrice.

Un momento molto toccante al quale hanno assistito i telespettatori di ”Verissimo”.