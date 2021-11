Uomini e Donne, Marcello Messina abbandona il programma: Armando lo accusa di un fatto davvero gravissimo.

Nelle ultime settimane Marcello Messina e la dama Jessica sono stati i protagonisti di Uomini e donne. Dopo la fine della frequentazione con Ida il cavaliere è uscito con Marika per un po’, ma oggi sembra deciso a corteggiare la nuova dama. All’inizio le cose tra i due andavano così bene che gli spettatori si erano convinti che questa sarebbe stata la volta buona per entrambi, ma poi tutto è cambiato.

Uomini e Donne, la drastica scelta di Marcello e Jessica

Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne, infatti, le cose tra Marcello e Jessica si sono messe parecchio male. È stata la dama a decidere di non andare avanti con il percorso al fianco di Messina: nonostante lei abbia provato a capirlo, ha raccontato, non ci è mai riuscita davvero, e per questo motivo preferisce chiudere la relazione.

Marcello, a cui è stato chiesto di salvare la situazione dimostrando a Jessica quanto ci tenesse a lei, ha invece deciso di abbandonare il programma. Il cavaliere ha annunciato la sua scelta con un bellissimo discorso, dove ha raccontato che in questi due mesi a Uomini e Donne “ha provato delle emozioni molto forti”, ma che rivedendosi nelle registrazioni del programma ha capito che nelle ultime settimane tutte le sue energie si erano concentrate sulle critiche ricevute da Armando, e che non avrebbe più avuto la forza mentale di concentrarsi sulle ragazze che lo aspettavano nel parterre.

Armando non ha preso bene la decisione di Marcello, e lo ha accusato di essere ancora legato alla ex fidanzata. Secondo lui Messina sarebbe stato fotografato al mare con la sua ex ancora quest’estate, ed è probabilmente per lei che il cavaliere ha deciso di mettere fine alla sua esperienza a Uomini e Donne.