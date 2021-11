La sexy ereditiera ha pubblicato un post che ha lasciato tutti senza parole. La sua fisicità è prorompente. Nel nostro articolo troverete i dettagli, ne rimarrete incantati.

Elettra Lamborghini è una delle influencer più amate dal pubblico. Le sue foto sono le più cliccate e ricercate su Instagram, il suo fascino è senza uguali così come la sua fisicità che è incontenibile.

Impossibile resistere alla sua bellezza, soprattutto a quella femminilità che sprigiona da tutti i pori.

Non solo bella e procace, Elettra Lamborghini è anche frizzante e genuina.

Abbiamo imparato a conoscerla nel ruolo di opinionista in alcuni programmi televisivi molto seguiti dagli italiani come “The voice” o “L’isola dei famosi”.

Elettra Lamborghini, sempre più bollente. Infiamma Instagram!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettralamborghini)

In questo seducente scatto, Elettra Lamborghini ha ammaliato i followers con una posa senza precedenti.

La sua bellezza è da togliere il fiato, le due fotografie pubblicate nel suo ultimo post sono avanti e retro. E danno una visuale completa ai suoi milioni di followers che la seguono appassionatamente.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ——–> “Ti prenderei a morsi”, Anna Tatangelo scoperta quanto basta: lo sguardo cade proprio lì – FOTO

Indossa un abitino super attillato che lascia davvero poco spazio all’immaginazione.

Il lato A è incontenibile e appare in bella mostra in primo piano, così come il suo lato B nel secondo.

Sensazionale e in gran forma.

I fan sono piacevolmente colpiti e la info a di like e commenti che mostrano L’altissimo livello di gradimento.

”Hai alzato l’asticella e non solo…”, le scrive un commento scaldando la sua pagina Instagram. È evidente, infatti, che il tasso erotico delle sue foto si eleva sempre di più ed è davvero difficile resisterle.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ——–> “La coppia dei sogni” Sara Croce e la sua amica senza i vestiti: corpi perfetti, visione doppia…FOTO

Non ci sono parole per descrivere i suoi scatti è una vera e propria forza della natura! Non ci resta che attendere il suo prossimo post che allieti le nostre serate!