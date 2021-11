“Ti prenderei a morsi”, Anna Tatangelo scoperta quanto basta: lo sguardo cade proprio lì – FOTO

Anna Tatangelo, l’ultimo scatto della cantante ha mandato i fan in visibilio: quel particolare bollente non poteva sfuggire ai più attenti…

L’ex compagna di Gigi D’Alessio, dopo i mesi difficili affrontati a ridosso della separazione, appare letteralmente rinata. Di recente, infatti, Anna Tatangelo ha deciso di accettare la proposta di Pier Silvio Berlusconi e di prendere in mano il celebre format “Scene da un matrimonio”. L’artista, che si sta mettendo alla prova in una veste a lei sicuramente estranea, non manca di sorprendere il pubblico.

Sui social, i sostenitori della 34enne di Sora sono circa 2 milioni. Proprio a loro, Anna ha deciso di dedicare un post strabiliante, in cui la sua bellezza intramontabile la fa indubbiamente da padrona. I fan, nell’ammirare lo scatto, si sono lasciati andare ai più sfrenati commenti.

Anna Tatangelo scoperta quanto basta: lo sguardo cade proprio lì – FOTO

