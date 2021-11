Dopo CR7, Allegri pronto a dire addio a un altro fuoriclasse. Offerta irrinunciabile

La Juventus deve ripararsi dagli assalti di un top club, un fuoriclasse di Allegri messo a rischio da un’offerta davvero clamorosa

L’inizio di stagione per la Juventus non è stato brillante, tutt’altro. I bianconeri sono in ritardo in campionato, dove devono rimontare posizioni e punti non solo sulla vetta della classifica, ma anche sulla zona Champions. In Europa, il percorso è stato complicato dalla pesante sconfitta con il Chelsea.

La qualificazione agli ottavi è già in ghiaccio, ma a questo punto il rischio di arrivare secondi nel girone è piuttosto elevato. E questo darebbe luogo a un possibile accoppiamento scomodo al sorteggio.

Ma non è ancora il momento di pensarci, a Torino. Ora è fondamentale concentrarsi sul campionato, con una sfida cruciale alle porte, quella con l’Atalanta. I bergamaschi sono quarti con quattro lunghezze di vantaggio, la squadra di Allegri non può fallire l’appuntamento.

Dopo il match con i nerazzurri, il calendario potrebbe mettersi in discesa e favorire un accenno di rimonta per arrivare a gennaio nelle migliori condizioni possibili e concentrarsi poi sui rinforzi dal mercato. Ma attenzione anche alle voci in uscita: un top player della Juventus è stato messo nel mirino, con una cifra monstre.

Calciomercato Juventus, proposta shock per un bianconero: ben 100 milioni di euro

Il giocatore in questione è Federico Chiesa, talento bianconero e della Nazionale. Non è un momento brillantissimo nemmeno per lui, ma gli estimatori non gli mancano.

In particolare, in Premier League tornano a pensare a lui e nello specifico il Chelsea. Secondo il ‘Daily Mail’ i campioni d’Europa vogliono fare di tutto per mettere le mani sul figlio d’arte e preparano un’offerta davvero clamorosa.

La cifra stanziata sarebbe di 84 milioni di sterline, vale a dire 100 milioni di euro. Una proposta a cui sarebbe davvero difficile rinunciare, nonostante la Juventus lo consideri inamovibile.

I prossimi sviluppi del mercato dunque saranno tutti da seguire. La Juventus e la Serie A rischiano di perdere un altro fuoriclasse.