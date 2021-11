Eva, in questa freddissima serata di fine novembre, ha incendiato Instagram con uno scatto sublime con il suo davanzale è in vista.

Eva ha sempre avuto un posto speciale nei cuori degli ammiratori. La nativa di Gyor è una donna estremamente bella e affascinante ed è dotata di un fisico da mozzafiato. Ancora oggi, dopo più di 30 anni, la star ungherese riesce a lasciare il segno con una facilità disarmante.

Questa sera, la 49enne ha messo in mostra il suo corpo da sballo con una serie di scatti fantastici. Nonostante l’arrivo del primo freddo, la strepitosa Eva riesce a mantenere vivo il ricordo dell’estate condividendo immagini in cui è praticamente scoperta.

Eva, outfit irresistibile: décolleté mezzo fuori

Eva, nella serie di fotografie che ha condiviso su Instagram, indossa una gonna cortissima che scopre totalmente le sue mitiche gambe. Il micro top, invece, riesce a contenere poco e niente. Il suo décolleté è mezzo fuori: un davanzale così non si è mai visto. Gli anni passano, ma l’ex attrice dei film a luci rosse vanta sempre un fisico da ventenne. Da sottolineare anche la sinuosità del suo addome.

“Tu sei quello che fai, non quello che dici che farai”: questa è la frase motivazionale che ha riportato in didascalia. Pioggia di commenti per il post di oggi: i complimenti per lei ormai si sprecano. “Sei una dea baciata dal sole”, ha scritto un seguace esagerando. “Dovrebbero proclamarti come ottava meraviglia del mondo”, “Non trovo più parole per descriverti”, “Semplicemente la perfezione”, si legge.

La nativa di Gyor è spesso stata sotto ai riflettori anche per i suoi problemi di natura privata. La classe 1972 non ha più rapporti con sua figlia Mercedesz: le due si punzecchiano con frequenza sia sul web che tramite interviste televisive o sui media.