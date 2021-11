Melissa Satta, oggi pomeriggio, ha condiviso l’ennesima fotografia da capogiro sul suo profilo: la gonna che indossa è cortissima!

Melissa Satta sta vivendo un grande momento dal punto di vista professionale. L’ex Velina Mora di ‘Striscia la Notizia’ è tornata in televisione, precisamente su Sky Sport dove lavora per il programma ‘Goal deejay’. Questo format è amatissimo dai telespettatori e per questo l’emittente lo ripropone ogni anno sui propri palinsesti. Nei vari episodi vengono mostrati i gol più belli dei campionati trasmetti a suon di musica.

Con un seguito di quasi 5 milioni di followers (praticamente numeri da influencer), la 35enne non può non trovare il tempo per postare contenuti sul web. I suoi post sono sempre bollenti e provocanti: la nativa di Boston sa sempre come lasciare a bocca aperta i suoi ammiratori. Quest’oggi, Melissa ha stupito tutti con una fotografia meravigliosa.

Melissa Satta incantevole su Instagram: gonna troppo corta e dettagli sorprendenti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta)

Melissa, nello scatto in questione, indossa una gonna davvero corta che invece di coprire, scopre il tutto. La magliettina è di un colore chiaro e lascia quindi intravedere il reggiseno. I fan riescono a notare ogni singolo dettaglio, ma c’è una cosa che in molti faticano a comprendere.

L’outfit è davvero notevole ma ci sono dei calzini fin troppo lunghi e scarpe stranissime che stanno scatenando le ironie dei seguaci. Navigando tra i commenti della fotografia odierna, tanti followers stanno ironizzando su questa scelta stilistica. C’è anche chi tratta la tematica dal punto di vista calcistico. “L’unica cosa che stona sono le scarpe bianconere“, ha scritto qualcuno deridendo la Juventus.

Secondo alcune indiscrezioni, la showgirl e conduttrice sarebbe incinta del suo nuovo compagno. Queste voci stanno impazzando sul web ma la classe 1986 non ha confermato i rumors.