La top influencer Valentina Vignali in giro per la Serbia offrendo a tutti lezione di stile. La cestista è semplicemente incantevole.

Valentina Vignali è tra le influencer più seguite, a quanto pare seconda solo a Chiara Ferragni. La sportiva infatti riceve sempre larghi consensi sui social ed ogni post diventa subito virale. La Vignali ha sicuramente il pregio di proporre sempre del contenuto nuovo, variando location, pose e soprattutto i brand con cui collabora, che sono veramente tanti.

Tutti vogliono collaborare con lei, riesce sempre ad interagire col suo pubblico social che non trascura mai, anzi…a differenza di tante sue colleghe, ama trascorrere del tempo con loro rispondendo alle loro curiosità e condividendo i momenti della sua vita; come l’acquisto della sua nuova casa o i progetti cinematografici che l’hanno di recente vista coinvolta.

Valentina Vignali, bellissima e seducente come poche: la pelle nuda manda il web in tilt

Come abbiamo già anticipato la bellissima cestista si trova in Serbia e precisamente a Kneza Mihaila, la strada pedonale di Belgrado, la capitale. Uno scatto prettamente autunnale, l’atmosfera che la circonda rende perfettamente; saranno i colori degli edifici che sono alle sue spalle, tutto marrone e beige e l’influencer anche in questo caso è riuscita a stupirci proponendo un outfit perfetto con i colori dominanti.

Un marrone più acceso, quello dei pantaloni in similpelle modello largo e maglione corto che lascia scoperto l’addome di Valentina, l’occhio non può che fermarsi lì. I capelli sono raccolti in una lunga coda, il make up basato sul nude valorizza il viso. La borsetta mini sublima la mise.

Pioggia di commenti, stavolta in più lingue…tanti infatti le rivolgono un tenero pensiero in lingua inglese.

Anche stavolta la Vignali non ha deluso le aspettative, riesce ad essere sempre impeccabile. Se volete saperne di più sulla sua esperienza in Serbia, non resta che spulciare tra le sue storie dove ne vedrete delle belle.