“Qualsiasi cosa indossi, sei…”, Anna Safroncik, il regalo che vorresti trovare sotto l’albero. È pazzesca – FOTO

Anna Safroncik si prepara ad addobbare la casa in vista del Natale, ma il regalo che i fan sperano di trovare è proprio lei… Uno schianto!

L’attrice ucraina naturalizzata italiana è uno dei volti maggiormente apprezzati del panorama televisivo italiano. Anna Safroncik, classe 1981, ha debuttato al cinema nella pellicola di Carlo Verdone “C’era un cinese in coma” (2000), opportunità lavorativa che le si è presentata a distanza di due anni dalla partecipazione al concorso di “Miss Italia”.

In seguito, la bellissima modella ha acquisito sempre maggiore popolarità, fino a divenire la protagonista di svariate fiction. I suoi occhi magnetici, uniti al sorriso che stenderebbe chiunque, hanno già conquistato migliaia di fan. In aggiunta, a fronte dell’ultimo post dell’attrice, non è da escludere che i suoi followers possano aumentare rapidamente nel giro delle prossime ore…

Anna Safroncik, il regalo che vorresti trovare sotto l’albero. È pazzesca – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Safroncik (@annasafroncik)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Bellezza disarmante”: Bianca Guaccero, lo sguardo hot fa salire la temperatura. Panorama provocante – FOTO

Anna Safroncik si prepara ad addobbare la casa in vista dell’arrivo del Natale. Manca meno di un mese alla festività più attesa dell’anno, e l’attrice, al pari di moltissimi altri vip, non sta nella pelle. Come si può notare dall’ultima pubblicazione Instagram dell’ucraina, nella sua abitazione si respira già l’atmosfera natalizia.

I followers, grazie agli scatti della bella modella, potrebbero estrapolare moltissime idee per addobbare le loro case; dalla scritta “Noel” in legno, agli gnomi decorativi che andrebbero a ricreare ancora di più la magia del periodo più bello dell’anno. Tuttavia, colei che gli utenti desidererebbero trovare sotto l’albero è proprio la splendida modella.

La Safroncik, con indosso dei pantaloni a palazzo a fantasia, ed una camicetta bianca da far venire l’acquolina in bocca, è una bellezza da stendere il fiato. Pur interamente coperta, l’attrice ha riservato ai fan una posa estremamente sensuale, che valorizza il suo corpo statuario. La camicetta appena sbottonata ha risvegliato i bollenti spiriti di tutti i suoi ammiratori.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Illegale, ancora più bella”, Sophie Codegoni, stile sauvage e sguardo penetrante: le gambe divaricate sono un plus

“Qualsiasi cosa indossi, sei… bellissima!“, “Amo il tuo look“: questi sono solo alcuni degli apprezzamenti ricevuti dalla Safroncik sotto al post. Con Anna, l’atmosfera natalizia si fa ancora più bollente e magica.