Andrea Delogu ha osato con una mise mozzafiato con uno preciso scopo. I fan sono in visibilio: visione da infarto.

Mozzafiato e su tutte le furie. Così è apparsa Andrea Delogu nell’ultimo post condiviso su Instagram. Un post in cui ha sfoggiato una mise rovente con un preciso scopo.

La conduttrice, 39 anni, è rimasta indignata a seguito della notizia riguardante un episodio che ha visto protagonista una giornalista televisiva: quest’ultima mentre seguiva una partita in diretta è stata molestata da un tifoso.

Un fatto terribile che ha portato la classe 1982 a dire basta e ribellarsi con un forte contenuto condiviso sui social in cui ha espresso la sua visione su quanto le donne siano ancora discriminate.

Citando Aurora Ramazzotti, criticata per essersi lamentata di aver subito cat calling, ha deciso di sfoggiare un look dalle trasparenze irresistibili, per mettere un freno al fatto che la sensualità femminile sia ancora oggi considerata un tabu. La visione ha incantato i fan.

Andrea Delogu mozzafiato: look hot per il messaggio più importante

Per vedere l’ultimo scatto di Andrea Delogu, vai su Successivo