L’ex gieffina Giulia Provvedi ha pubblicato un video in cui si mostra senza maschere e senza inganni: “Finzione o realtà?”.

L’ex concorrente del reality show di Canale 5 ‘Grande Fratello VIP’ ha pubblicato un video in cui mostra tutti i passaggi per ritoccare delle riprese o delle foto, per ottenere un fisico che per gli standard di tutto il mondo venga considerato “perfetto”.

Il significato di questo post è il seguente: far capire a chi utilizza i social network, che ciò che si vede su Internet è ben distante dalla realtà, che molti contenuti vengono modificati a proprio piacimento e che bisogna sempre amarsi ed accettarsi per ciò che si è.

La didascalia del video inizia così: “A grande richiesta ecco cosa c’è dietro a tantissimi video ‘perfetti’ all’apparenza“.

Siete curiosi di vedere il post di cui ormai parla tutta Italia? Reggetevi forte…

Le Donatella, Giulia Provvedi ha scelto di parlare la lingua della verità: il suo VIDEO è servito a moltissime ragazze…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DONATELLA🎧🔥TERAPISTE😎• (@ledonatellaofficial)

Nella seconda parte della didascalia del post, Giulia Provvedi ha deciso di concludere il messaggio lasciando i followers con una domanda: “Voi da che parte state? Finzione per piacersi di più o realtà pur accettando di avere qualche difetto?”.

Il post ha spopolato ovunque: sono stati moltissimi i mi piace ricevuti e altrettanti i commenti scritti dagli utenti. Tra questi si legge ad esempio: “Spero che le ragazzine di oggi, soprattutto le più fragili, vedano e capiscano”; “Bellissima con e senza filtri”; “Sei sempre bella, vera e simpatica” oppure “Brava, fai bene smontare certe falsità”.

Non ci sono dubbi: Giulia Provvedi è uno schianto anche al naturale, senza filtri, effetti o Photoshop.

Come sottofondo musicale del video, la fashion blogger ha deciso di mettere il brano ‘Sky‘ di Thomas Leypoldt.