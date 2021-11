Anticipi serie A: l’Atalanta demolisce il Venezia, bene la Fiorentina

Atalanta-Venezia e Fiorentina-Sampdoria sono gli anticipi di questo turno infrasettimanale: i tabellini.

Settimana importante per tutti gli appassionati di calcio: c’è in programma anche il turno infrasettimanale. Il Napoli, nello scorso turno di campionato, ha staccato il Milan prendendosi il primato in solitaria: gli azzurri hanno battuto la Lazio per 4 a 0 mentre i rossoneri hanno perso in casa per 3 a 1 con il Sassuolo.

Aprono le danze Atalanta-Venezia e Fiorentina-Sampdoria: queste quattro squadre stanno disputando tutte un ottimo campionato, anche se hanno obiettivi diversi. I nerazzurri sono a pochi punti dalle prime in graduatoria, i viola vogliono conquistare un piazzamento europeo, i veneti e i liguri tentano una salvezza sicura.

Atalanta-Venezia 4-0: il tabellino

Atalanta (3-4-2-1) Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Hateboer, Koopmeiners, Pessina, Pezzella; Pasalic, Ilicic; Muriel. All. Gasperini.

Venezia (4-3-3) Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Ampadu, Tessmann, Busio; Kiyine, Thomas Henry, Johnsen. All. Zanetti.

Reti: Pasalic, Pasalic, Koopmeiners, Pasalic

Fiorentina-Sampdoria 3-1

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Sottil. All: Italiano

Sampdoria (4-4-2): Audero, Murru, Ferrari, Colley, Bereszyński, Candreva, Silva, Thorsby, Verre, Gabbianini, Caputo. All: D’Aversa.

Reti: Gabbiadini, Callejon, Vlahovic, Sottil