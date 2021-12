Serie A, 15^ giornata: le probabili formazioni dei due posticipi

Volge al termine la 15^ giornata di Serie A: le probabili formazioni dei due posticipi e tutte le informazioni per il Fantacalcio.

Con i due posticipi in programma oggi, si chiude la quindicesima giornata del campionato. Alle 18:30 andrà in scena Torino-Empoli, in serata, invece, la Lazio ospiterà all’Olimpico di Roma l’Udinese. Al triplice fischio della gara delle 20:45 si concluderà anche la giornata di Fantacalcio con tutti gli appassionati in trepidazione per scoprirne l’esito attraverso il calcolo dei voti.

Fantacalcio, 15^ giornata di Serie A: le probabili formazioni dei due posticipi

Questa sera andrà in archivio il terzo turno infrasettimanale della stagione con due gare in programma: Torino-Empoli alle 18:30 e Lazio-Udinese alle 20:45.

Il club granata, reduce dalla sconfitta contro la Roma della scorsa giornata, è a caccia di un successo che gli consentirebbero di sorpassare proprio l’Empoli e il Sassuolo e agganciare il Verona a quota 20 punti. La Lazio, invece, proverà a rimanere in corsa per un posto in Europa nel match contro l’Udinese. I biancocelesti, in caso di vittoria, agguanterebbero Fiorentina, Juventus e Bologna tutte appaiate al sesto posto a quota 24 punti.

Di seguito le probabili formazioni delle partite di oggi.

TORINO-EMPOLI: giovedì 2 dicembre, ore 18:30

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Buongiorno; Vojvoda, Pobega, Lukic, Aina; Praet, Brekalo; Sanabria.

Indisponibili: Ansaldi, Djidji, Belotti, Mandragora, Rodriguez, Singo, Verdi.

Ballottaggi: Brekalo 60% – Pjaca 40%, Buongiorno 55% – Izzo 45%, Praet 60% – Linetty 40%.

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Tonelli, Romagnoli, Parisi; Haas, Ricci, Bandinelli; Bajrami; Pinamonti, Di Francesco.

Indisponibili: –

Ballottaggi: Parisi 55% – Marchizza 45%, Di Francesco 55% – Cutrone 45%, Tonelli 55% – Luperto 45%.

LAZIO-UDINESE: giovedì 2 dicembre, ore 20:45

Lazio (4-3-3): Reina; Lazzari, Patric, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

Indisponibili: Luiz Felipe.

Ballottaggi: Pedro 55% – Zaccagni 45%; Luis Alberto 55% – Basic 45%

Udinese (3-4-3): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Makengo, Walace, Udogie; Pussetto, Deulofeu; Beto.

Indisponibili: Pereyra.

Ballottaggi: Makengo 55% – Arslan 45%, Pussetto 55% – Samardzic 45%.

Sabato prenderà il via la sedicesima giornata di Serie A con i primi tre anticipi del turno, tra cui i due big match Roma-Inter e Napoli-Atalanta.