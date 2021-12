Raffaella Carrà, scoperta clamorosa: spuntano gli eredi. Ecco chi prenderà il suo patrimonio enorme

Dopo pochi mesi dal decesso di Raffaella Carrà, spuntano rivelazioni sbalorditive sul suo patrimonio. Ecco costa sta succedendo.

Eclettica, regina indiscussa della televisione, concentrato di energia. Raffaella Carrà, spentasi lo scorso 5 luglio, rimane un’icona indimenticabile nei cuori di molti, conquistati nel tempo dalla sua voce e dal suo talento.

Dopo mesi di dolore dalla perdita di questo grande personaggio televisivo, arriva un retroscena inaspettato sul suo immenso patrimonio frutto di anni di lavoro e traguardi.

Raffaella era e rimane una delle artiste più amate non solo a livello italiano, ma globale. Il suo successo infatti è stato totalizzante e in tutto il mondo: emblema di questo l’istituzione di una piazza in suo onore a Madrid, a seguito del suo decesso.

Raffaella Carrà: rivelazioni sul suo patrimonio

Perfezione, talento, solarità e carisma innato. Raffaella Carrà ha conquistato intere generazioni con il suo caschetto biondo, il suo timbro e la sua verve. Da cantante, a showgirl, a conduttrice, la sua carriera è stata costellata da incredibili raggiungimenti, portandola a una grande fama e permettendole di accumulare un cospicuo patrimonio.

Proprio quest’ultimo ha catturato l’attenzione negli ultimi tempi, portando a curiosità su chi sia l‘erede dell’artista , spentasi a 78 anni: diffusa l’ipotesi che sia una persona specifica a cui verranno passati i suoi beni, composti non solo da cifre da capogiro, ma anche dalle sue innumerevoli proprietà.

Da una casa a Roma, a una dimora in Toscana, a una villa situata nell’Argentario, colossale l’eredità lasciata dalla star.

Tra le ipotesi su chi sia il beneficiario rientrano Federica e Matteo Pellini, figlio di suo fratello Renzo, deceduto da giovane.

Altra possibilità sembra essere quella dell’ex Sergio Japino, persona centrale nella sua vita al suo fianco anche durante gli ultimi periodi prima che morisse.

Uno scenario possibile mette in gioco poi i suoi figli: mamma adottiva di molti bambini a distinza, potrebbero essere i suoi eredi.