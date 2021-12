Arriva l’ispirazione per la camicia di seta perfetta: grazie Kasia Smutniak!

Perfetta da regalare, perfetta da indossare: la camicia di seta in tonalità marrone indossata da Katia Smutniak ha tutte le qualità per essere quella perfetta da sfoggiare sotto le feste!

Dopo il rosso, scopriamo che anche il marrone è una prima scelta nella lista dei colori più selezionati per questo Inverno 2021.

Spesso ignorato, sottovalutato ed incompreso, è un colore che stavolta si trova ad essere protagonista delle Feste. Dopo anni, lo troviamo nuovamente a trionfare sulle passerelle, riempiendo l’atmosfera di golosissime nuance cioccolato tramutate in cappotti, stivali e camicie. A proposito, l’ultima ed irresistibile chicca che vede come protagonista il marrone è la camicia di seta di Kasia Smutniak: morbida, elegante, è amore a prima vista.

L’abbiamo ammirata da poco sul grande schermo, con il film 3/19 di Silvio Soldini, e ora l’attrice conquista di nuovo i cuori dei suoi followers con uno scatto che la immortala intenta a cucinare ai fornelli.

Capelli sciolti, aria selvaggia che la caratterizza e che tanto piace, espressione soddisfatta, piatto quasi pronto e… colpo di scena, la camicia di seta color cammello che presto diventerà la preferita tra tutte quelle del nostro guardaroba.

Kasia Smutniak e la camicia in seta color cammello: il marrone torna a trionfare e si aggiudica i posti preferenziali in questo Inverno 2021

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kasia Smutniak (@lasmutniak)

Al di là delle stagioni, la camicia di seta è perfetta sempre, dovunque e comunque. Kasia Smutniak brilla in questo scatto proprio grazie all’evidente unicità del tessuto, morbido e lucente.

E’ un modello semplicissimo che avvolge il corpo dell’attrice, seguendo la silhouette e accompagnando le curve.

Non credete che sia adatta a questo periodo dell’anno? Ebbene, la seta è un materiale dalle grandissime capacità di isolamento termico. Questo significa che manterrà il corpo caldo d’inverno e fresco d’estate. Non ci sono scuse: deve finire in cima alla nostra Wish List!

Leggi anche -> A Natale, il Rosso è un must: lo dice Paola Marella e lo conferma Gucci con i nuovi mocassini

La tonalità accesa scelta dall’attrice rende questo capo assolutamente perfetto da indossare sotto le Feste di Natale: preparatevi ad abbinarla ad un paio di jeans lunghi e stivaletto con tacco o ad una gonna o collant anche ton sur ton. Se non volete restare sul classico, immaginate come il marrone possa essere chic persino su qualunque sfumatura di rosa!

Brillate, sfoggiate la vostra camicia di seta marrone durante i pranzi natalizi e mostrate Instagram invaso da selfie super trendy!