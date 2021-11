A Natale non possiamo non indossare il rosso: prepariamoci dunque a seguire il consiglio di Paola Marella e aggiungere alla nostra collezione invernale quest’altro modello di mocassini Gucci.

L’ultimo outfit di Paola Marella parla chiaro: a Natale dobbiamo indossare qualcosa di rosso. E perché non seguire il trend di Gucci e scegliere il mocassino perfetto per le feste?

Copiamo immediatamente questo spunto e diamo un tocco di colore ai nostri guardaroba natalizi. Ultraflat e super confortevoli, sono una chicca irresistibile. Dal design basico, sono versatili e adattabili a tantissimi tipi di outfit diversi.

Impossibile non replicare quello scelto dalla conduttrice: tanto trendy quanto comodo, è l’exploit dello spirito utilitario. Pantaloni a vita alta dal taglio sartoriale, maglioncino a V portato su una camicia bianca e kimono giallo acceso: è uno stile da 30 e lode che vede come ciliegina sulla torta il mocassino in versione rossa della collezione Gucci Inverno 2021.

Dopo il mini abito di Chiara Ferragni e il cappotto di Letizia Ortiz, non possiamo continuare a dubitare del fatto che il rosso sia il colore prediletto per questa stagione.

Non ci stupiamo della scelta della Marella, che in passato ha già dimostrato di essere un’appassionata del mocassino, ma questa volta è passata dal dorato al rosso brillante, abbinato ad una palette cromatica che sfonda le barriere del tipico scuro invernale e ci fa innamorare delle tonalità accese, degne delle festività di fine anno.

Osserviamo insieme il fascino di questa nuova versione dell’iconica ed intramontabile calzatura Gucci.

Paola Marella e la passione per il mocassino: questa volta si veste di spirito natalizio con il modello Gucci rosso acceso

Tacco flat e fibia decor con l’icona del brand, la doppia G: questo modello sembra proprio non volerne sapere di abbandonare le tendenze. Ogni anno si riconferma simbolo di un’eleganza senza limiti e confini di spazio e tempo.

E’ la pura essenza di tutto ciò che è moda: sessant’anni di storia racchiusi in una calzatura che oggi trionfa nelle mani di Alessandro Michele e continua ad ereditare la silhouette originale pur reinterpretandosi sempre di un mood contemporaneo.