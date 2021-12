Game over al Dall’Ara, dove è andata in scena Bologna-Fiorentina, lunch match della sedicesima giornata di Serie A: il tabellino e le pagelle.

Termina la sfida con la vittoria della Fiorentina sul Bologna 2-3 il lunch match della 16^ giornata di Serie A. La gara si è sbloccata dopo mezz’ora di equilibrio in campo al 32’: Maleh batte il portiere avversario con un colpo di testa ravvicinato, su un cross preciso dalla destra di Gonzalez, e porta in vantaggio gli ospiti. Il vantaggio, però, dura solo 10 minuti: a riportare in parità il punteggio ci pensa Barrow con un sinistro al volo su cui Terracciano non può nulla.

Nella ripresa, al 52′ i Viola tornano avanti grazie alla rete di Biraghi che trasforma una punizione dal limite spedendo il pallone all’incrocio dei pali. Al 66′, la Fiorentina cala il tris ancora su calcio piazzato: l’arbitro concede un penalty per un fallo di Skorupski in area e sul dischetto si presenta Vlahovic che non sbaglia. A sette minuti dal termine, i padroni di casa accorciano le distanze con Hickey: l’esterno del Bologna, dopo aver scartato un difensore avversario, calcia dal limite, il pallone viene deviato e si insacca alle spalle di Terracciano.

Bologna-Fiorentina: il tabellino e le pagelle della gara allo stadio Dall’Ara

La squadra di Mihajlovic con questa sconfitta rimane al settimo posto, condiviso con la Juventus che stasera affronterà il Genoa in casa. I Viola staccano, invece, proprio i bianconeri ed il Bologna e si portano alle spalle dell’Atalanta in sesta posizione superando la Roma, sconfitta ieri dall’Inter.

Bologna (3-4-2-1): Skorupski 5; Soumaoro 6, Medel 6 (72′ Bonifazi 6), Theate 5,5; De Silvestri 5,5 (62′ Skov Olsen 6), Svanberg 6,5, Dominguez 5,5 (78′ Vignato s.v.), Dijks 6 (62′ Hickey 7); Sansone 5,5 (62′ Orsolini 5,5), Soriano 5,5; Barrow 7. A disposizione: Bardi, Binks, Mbaye, Viola, Cangiano, Santander, van Hooijdonk. Allenatore: Sinisa Mihajlovic 5,5.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano 6; Odriozola 6, Milenkovic 6, Martinez Quarta 6,5, Biraghi 7 (85′ Terzic s.v.); Bonaventura 6, Torreira 6,5 (85′ Amrabat s.v.), Maleh 7 (78′ Duncan s.v.); Sottil 6 (85′ Saponara s.v.), Vlahovic 6,5, Gonzalez 7,5 (78′ Callejon s.v.). A disposizione: Dragowski, Rosati, Venuti, Igor, Pulgar, Benassi, Kokorin, Munteanu. Allenatore: Vincenzo Italiano 6,5.

Arbitro: Massimiliano Irrati della sezione arbitrale di Pistoia.

Reti: 33’ Maleh (F), 42’ Barrow (B), 52′ Biraghi (F), 67′ Vlahovic (F) (Rigore), 83′ Hickey (B).

Ammoniti: 24’ Dominguez (B), 25’ Torreira (F), 50′ Theate (B), 64′ Milenkovic (F), 90’+1 Amrabat (F).

Espulsi: –

Note: 1′ e 3′ di recupero.

MIGLIORE IN CAMPO: Gonzalez (F).

Dopo il match di oggi, il club rossoblù affronterà il Torino in trasferta domenica prossima, nel lunch match della diciassettesima giornata di campionato. La Fiorentina, invece, scenderà in campo sabato alle 15:00 quando ospiterà al Franchi la Salernitana.