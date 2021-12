A “Domenica In”, Mara Venier si è lasciata andare ad una confessione piccante in merito al suo ospite: “Tu provochi se ti vesti così…”

Come di consueto, l’appuntamento odierno di “Domenica In” si è aperto con un sunto della puntata di “Ballando con le stelle” trasmessa ieri sera. Un inizio contrassegnato dall’entusiasmo e dalla gioia, a fronte degli ascolti stellari registrati dalla nota gara di ballo: 23.38% di share, contro il 13.95% raggiunto da “Uà – Uomo di varie età”, con protagonista Claudio Baglioni.

Guillermo Mariotto, ospite della Venier, ha commentato con queste parole il clamoroso successo della trasmissione: “Quando Ballando sbaraglia in questo modo c’è un’allegria che pervade Rai 1“. In seguito, Mara Venier è entrata nel vivo della puntata, non mancando di scoccare una velenosa frecciatina al pubblico: la frase che non è passata inosservata.

Bomba in tv, Mara Venier questa volta l’ha sparata grossa: “Se ti vesti così mi provochi…”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Amici”, paura per l’ex allievo del programma: “In coma ho rischiato di morire”

Lo scorso appuntamento di “Domenica In” ha scatenato una serie di polemiche che si sono protratte per tutta la durata della settimana. Mara Venier, infatti, ha commesso un gesto nei confronti di Alvise Rigo – attuale concorrente di “Ballando” – che non è passato inosservato. La conduttrice gli ha infatti dato un’innocente “pacca sul fondoschiena“, che ha fatto indignare la maggior parte dei telespettatori. “Se l’avesse fatto un uomo ad una donna?“: questa la domanda che la maggior parte degli utenti si sono posti.

Quest’oggi, “zia Mara” ha trovato il modo di ironizzare sulla questione, e al contempo di spegnere quella che, a suo parere, non è altro che una sterile polemica. Il tutto si è verificato mentre Simone Di Pasquale – maestro di “Ballando” ospite a “Domenica In” – stava facendo l’elenco delle stranezze di Alvise Rigo, il sex symbol della corrente edizione.

“Quando ci troviamo in sala prove, lui viene sempre con i pantaloncini corti e la felpa. Non sente il freddo“, ha spiegato il ballerino, offrendo alla conduttrice l’appiglio a cui potersi aggrappare. “Beh, se ti vesti così ci credo che provochi… Poi se una ti mette la mano sul sedere…“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Royal Family, Principe Carlo e Harry: tra loro cambia tutto, accade l’mpensabile. Retroscena spiazzante

La Venier, con disinvoltura ed intelligenza, è riuscita a ridimensionare il caso mediatico montato dal web. Alvise Rigo, di fronte all’osservazione della presentatrice, non ha potuto far a meno di sorridere.