Il Principe Carlo e Harry sembrano essersi riavvicinati. Dopo mesi di silenzio, padre e figlio tentano di chiarirsi, ma il tentativo è più complicato del previsto.

Dopo la bufera arriva sempre il sereno, forse. E per il Principe Carlo e Harry sembra proprio che sia così visto che dopo i mesi di alta tensione, tra silenzi e messaggi criptici l’uno contro l’altro, è arrivato il momento della resa dei conti.

Un momento questa volta però non di scontro, ma destinato a far cadere le armi e ristabilire finalmente la pace.

Padre e figlio starebbero infatti tentando di ricucire il loro rapporto, anche se la cosa non sembra essere semplice. Dopo l’addio del duca di Sussex da Palazzo e il trasferimento in California, al fianco della sua Meghan nel 2020, mese dopo mese i colpi di scena della coppia di ex reali ha spesso fatto saltare il tappo del Principe del Galles e di tutta la Royal Family.

Tra illazioni, accuse e progetti capaci di far tremare Buckingham Palace, il legame tra Harry e i parenti si è fatto sempre più complicato. Con l’avvicinarsi delle feste forse nel suo cuore è cresciuto il desiderio di mettere uno stop all’astio verso la sua famiglia di origine e riavvicinarsene.

Harry e Principe Carlo: riavvicinamento complesso

Sono passati otto mesi dall’ultima volta che gli occhi di Carlo hanno incrociato quelli del secondogenito Harry, in occasione del funerale del marito di Elisabetta, il Principe Filippi, spentosi lo scorso 9 aprile.

Una triste ricorrenza che ha portato il Sussex a ritornare a Londra per la cerimonia: a seguito dell’ultimo addio al nonno, avrebbe avuto un colloquio privato con il padre, il cui esito non avrebbe portato tuttavia a nessun chiarimento.

Dopo tutto questo tempo sembra che le cose tra i due stiano cambiando. Un insider di Palazzo avrebbe rivelato come siano tornati a parlarsi anche se Carlo sarebbe ancora ferito nel profondo dai comportamenti del figlio.

Un dialogo riaperto, anche se con non poche difficoltà, che potrebbe rendere concreto il sogno del figlio della Regina di riunire la famiglia al completo e conoscere la secondogenita di Harry: la nipotina Lilibet Diana potrebbe così vedere per la prima volta il nonno e gli altri membri della Royal Family.