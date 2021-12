Ragazzo travolto e ucciso da un treno: indaga la Polizia Ferroviaria

Un ragazzo di 20 anni è morto dopo essere stato travolto da un treno mentre attraversava i binari della linea ferroviaria Bari-Taranto. Sul posto i soccorsi e la polizia.

Dramma nella serata di ieri lungo la linea ferroviaria Bari-Taranto. Un ragazzo di soli 20 anni è stato travolto e ucciso da un treno mentre attraversava i binari, insieme ad alcuni amici, nel tratto tra Bellavista e Taranto. Sul luogo della tragedia sono arrivati i soccorsi, ma per il 20enne era ormai troppo tardi. Le indagini sono affidate agli agenti della Polizia ferroviaria, intervenuti insieme ai sanitari del 118.

Bari, ragazzo di 20 anni travolto e ucciso da un treno: indaga la Polizia Ferroviaria

Nella serata di ieri, domenica 5 dicembre, un ragazzo è deceduto dopo essere stato investito da un treno lungo i binari. È accaduto sulla linea ferroviaria Bari-Taranto, nel tratto compreso tra le stazioni di Bellavista e Taranto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Dramma durante la gara di corsa: giovane runner si accascia al suolo e muore

A perdere la vita un 20enne di nazionalità pakistana. Secondo le prime informazioni, come riportano alcune testate locali e la redazione di Leggo, il giovane, insieme ad altri connazionali avrebbe attraversato i binari. In quel momento è sopraggiunto un treno intercity, il cui macchinista non è riuscito a frenare in tempo per evitare l’impatto. Un impatto violento che non ha lasciato scampo al ragazzo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Perde il controllo della moto da cross e cade nel fiume: morto ragazzo di 33 anni

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco ed il personale medico del 118 che non hanno potuto far nulla per il giovane. Una volta estratto il corpo da sotto il convoglio, i sanitari hanno potuto solo constatarne il decesso: troppo gravi le lesioni riportate nell’investimento.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia ferroviaria che hanno avvito le indagini su quanto accaduto. Gli inquirenti ipotizzano, scrive Leggo, che la vittima, insieme ai connazionali, si stesse dirigendo verso l’hot spot per l’accoglienza di migranti, poco distante dal luogo dell’incidente.

Per permettere i soccorsi e gli accertamenti delle forze dell’ordine, la circolazione sulla linea interessata è rimasta sospesa per alcune ore.