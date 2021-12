Nella vita di Carolina di Monaco è arrivata una pesante responsabilità a seguito di una delicata situazione. Compito spiazzante.

64 anni, una vita passata con i riflettori puntati. Carolina di Monaco ha vissuto traumi e momenti difficili, a cui si aggiunge un altro periodo critico. Periodo in cui le cose a Monaco non sono affatto semplici, portandola a doversi prendere una nuova pesante responsabilità.

Mamma di Charlotte, Alexandra, Andrea e Pierre, di recente ha acceso il gossip globale a seguito del suo matrimonio in crisi: il suo attuale marito, Ernst August di Hannover, è stato pizzicato negli ultimi mesi al fianco della sua nuova fiamma, molto più giovane di lui. Si tratta dell’artista francese, Claudia Stilanopoulos.

Oltre a questo duro risvolto, arriva un’altra situazione difficile per la figlia di Grace Kelly, determinata dalle difficoltà della famiglia del fratello Alberto.

Carolina di Monaco: la responsabilità più pesante

A mettere una pezza alle criticità in cui si trova la famiglia di Alberto di Monaco, è stata la sorella Carolina. La moglie Charlene ha trascorso infatti gli ultimi mesi lontana dal principato, tornando i Sudafrica, suo paese d’origine.

Secondo le indiscrezione sarebbe affetta da una malattia misteriosa, mentre per altri avrebbe avuto problemi otorinolaringoiatrici. Di recente è tornata dal marito e i loro due gemelli, per poi allontanarsene subito e rifugiarsi in una clinica in Svizzera specializzata nelle dipendenze.

Durante l’assenza di Charlene a fare le sue veci sarebbe stata proprio Carolina al fianco del fratello. In particolare si starebbe prendendo cura dei suoi figli Jacque e Gabriella.

Tra i tanti appuntamenti, sarebbe stata al loro fianco durante la Giornata internazionale dei diritti del bambino, in occasione della quale è stata trasmessa la pellicola “Gogo”. I piccoli sono arrivati alla presentazioni del film mano nella mano della zia che ha così rivestito il ruolo di mamma.