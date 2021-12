L’ultimo scatto postato da Emma Marrone è un’immagine dalla sensualità travolgente. I fan non realizzano ma preferiscono dichiararsi apertamente.

Mentre i preparativi per la sua nuova performance al “Festival Di Sanremo” 2022 iniziano ad acquisire man mano una forma più netta, l’attrice e cantante di origini fiorentine, Emma Marrone, appare di giorno in giorno più emozionata in vista del grande evento. La notizia della sua presenza sul palco dell’Ariston è stata confermata soltanto un giorno fa. Ed Emma, dichiarandosi “tanto tanto felice!” attraverso il suo profilo Instagram, aveva subito condiviso con gli ascoltatori il suo stato d’animo.

La voce grintosa e profonda di “Che Sogno Incredibile” sembra dunque essere pronta ad affermarsi sulle scene con un nuovo progetto canoro. Nel frattempo però anche qualcos’altro ha deciso di prendere una piega ben diversa nella sua vita. Scopriamo adesso, in una mise en place dopo un momento d’intimo relax, di cosa si tratta.

“Ti voglio sposare” Emma Marrone in estasi dopo la doccia sconvolge i fan

