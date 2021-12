“Una definizione che vada oltre il concetto di divinità esiste?” La risposta è “sì” e ci pensa Miriam Leone. Stavolta va oltre come Eva.

A dieci giorni esatti dall’uscita in sala, il prossimo 16 dicembre 2021, della nuova pellicola realizzata dai Manetti Bros, “Diabolik“, la sua protagonista ed intero universo femminile del film, Miriam Leone, è stata invitata come ospite in prima serata all’amata trasmissione Rai di “Che Tempo Che Fa“.

Intervistata dal conduttore Fabio Fazio, ed ora più seducente che mai nel suo iconico biondo platino, Miriam si è presentata al fianco dello spietato ladro, alias qui in un ancor più “profondo” e “cupo” Luca Marinelli, e dell’arguto ispettore Ginko e della sua “irresistibile” pipa, nella calzante interpretazione messa in atto da Valerio Mastandrea.

“Qua si rischia l’infarto” Miriam Leone mostra tutto come Eva e va oltre: mai visto niente di più bello

