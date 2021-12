Durante l’ultima puntata di Uomini e Donne andata in onda, Biagio ha raccontato gli sviluppi della sua frequentazione con Bernarda. Putiferio in studio

È arrivata una nuova corteggiatrice nello studio di Uomini e Donne: il suo nome è Bernarda ed è arrivata per corteggiare uno degli uomini più difficili del parterre. Stiamo ovviamente parlando di Biagio, che è presente nel programma da oramai un po’ di anni. Il cavaliere aveva dichiarato di ricambiare l’interesse della donna e, nel giro di una settimana, i due sono usciti insieme e poi sono stati in intimità. Lo hanno raccontato oggi in puntata, spiazzando tutti i presenti e in particolar modo gli opinionisti.

CLICCA SU SUCCESSIVO PER SCOPRIRE COSA È SUCCESSO

Uomini e Donne, Tina Cipollari sbotta contro Biagio: “Fai schifo”