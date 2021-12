Meghan Markle ha fatto piangere Kate Middleton durante uno scontro acceso. Il retroscena è clamoroso: lite epocale tra le due cognate.

Come il giorno differisce dalla notte, così è per Kate Middleton e Megan Markle. Le due cognate sono infatti molto diverse in innumerevoli caratteristiche: dal temperamento, all’aspetto, al gusto in fatto di moda.

Kate è molto posata e riservata, ha una bellezza regale contraddistinta dai suoi occhioni azzurri e veste con look da principessa, in perfetto stile royal. Meghan è invece molto estroversa e protagonista, ha un fascino esotico e indossa uno stile sofisticato e glamour, frutto del suo passato da attrice.

Differenze che hanno reso arduo un rapporto di amicizia tra le due. Di recente la Middleton avrebbe rivelato di credere come Markle abbia puntato Harry solo per la sua posizione: il suo obiettivo sarebbe fin dall’inizio quello di ottenere maggiore notorietà sposandolo.

Considerazioni pesanti, ma mai quanto un retroscena passato agghiacciante che le ha viste protagoniste. In quell’occasione le mogli di William e Harry avrebbero avuto lo scontro più duro.

Kate Middleton e Meghan: scontro aperto, accade l’impensabile

Era il 2008 quando Kate Middleton e la Markle ebbero uno dei più pesanti litigi. Il tutto avvenne dopo le nozze tra Meghan e Harry, a seguito di trattamenti poco accomodanti dell’ex attrice nei confronti dello staff di Palazzo.

Questi avrebbero fatto infuriare la consorte di William che avrebbe affrontato verbalmente la cognata, avendo tuttavia la peggio e finendo in lacrime. Poi avrebbe capito di aver perso le staffe, portandole dei fiori in segno di scuse.

Lo stesso retroscena era stato riportato da Meghan nell’ambito dell’intervista bomba ai microfoni di Oprah Winfrey: in quella circostanza però la versione era stata narrata molto diversamente e dalle parole della compagna di Harry sembrava che fosse lei la vittima scoppiata a in un forte pianto.

Inoltre il motivo sarebbe stato differente, vedendo la Middleton puntare il dito contro di lei per la scelta dei vestiti delle damigelle d’onore. Quindi avrebbe smentito l’ipotesi di suoi atti di bullismo verso il personale, confinandoli in semplici voci di corridoio.