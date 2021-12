Resta a bocca aperta l’attrice Ambra Angiolini di fronte alla nuova inattesa sfida presentatasi in rete. Il filtro sarà davvero un problema?

L’attrice e conduttrice romana, Ambra Angiolini, aveva già dichiarato nella giornata di ieri di essere disposta a “sentire tutto” seppur in questo frangente “correndo qualche rischio“. Allontanatasi finalmente da scenari d’amore a lei avversi, e già ben distanti per natura dalla sua autentica e propositiva vena caratteriale, dopo l’uscita in sala della pellicola di “Per Tutta La Vita” ora si resta in attesa, sino al prossimo 27 gennaio, della sua nuova interpretazione.

L’inedito film prenderà il nome de “La Notte Più Lunga Dell’Anno“. E, realizzato dal noto regista Simone Aleandri, vedrà difatti un’ancor più diversa Ambra vestire i panni della sua temeraria protagonista. Nel frattempo però, durante l’odierna mattinata, un altro scossone ha voluto sensibilizzare nuovamente la routine dell’attrice. Lasciando emergere, durante la messa in onda, alcuni dettagli sulla recondita questione anche al suo vasto pubblico su Instagram.

“Problemi?!” Ambra Angiolini con o senza filtro? La nuova polemica irrompe sui social – FOTO

