Valentina Ferragni ha fatto sognare il popolo del web mostrandosi a New York. La sua bellezza è sbalorditiva.

Affascinante, irresistibile e super felice. Valentina Ferragni ha fatto sognare il popolo del web durante il suo viaggio a New York, al fianco del fidanzato, Luca Vezil.

Momenti emozionanti con cui sta trascorrendo un inizio dicembre indimenticabile, per chiudere al meglio l’anno. La sorella di Chiara ha così toccato i fan, in estasi per gli scatti mozzafiato dalla Grande Mela, in questo periodo dell’anno super suggestiva.

Tra grattacieli e addobbi, l’influencer catalizza l’attenzione di tutti, in estasi per la sua bellezza. In particolare a catturare la mise rovente mostrata nell’ultimo post apparso sulla sua seguitissima pagina Instagram.

Valentina Ferragni, la mise alza la temperatura di Times Square

