Tutte le attenzioni si concentrano sul desiderio appena esaudito da Natalia Paragoni, la posa di spalle rivelerà un dettaglio inatteso.

La bellissima influencer ventiduenne, originaria della Valtellina, Natalia Paragoni rappresenta ormai da diversi anni un ruolo ad alta risonanza mediatica per quel che riguarda il mondo della moda e dello spettacolo in diretta dalla sua cara Milano.

Dopo l’uscita del suo già rinomato libro de “La vita secondo Naty“, in questo aprile 2021, la carriera di Natalia continua ad espandere la sua influenza anche in altre direzioni. Tra le attività ricorrenti si può elencare in primis la condivisione pressoché quotidiana di pillole di beauty “acqua e sapone” attraverso il suo profilo Instagram. Gli attimi trascorsi all’unisono con le bellezze della natura presenti nella nostra penisola. Ed ancora la presentazione ai suoi fan di sempre diverse avventure al fianco della sua dolce metà, l’ex gieffino e tronista Andrea Zelletta.

“I’m yours” Natalia Paragoni di spalle è oro per gli occhi, accende il desiderio

