Terrificante incidente stradale: Veronica muore a soli 19 anni, grave l’amica

Una ragazza di 19 anni è morta in un incidente avvenuto ieri sera nella galleria tra Vobarno e Carpeneda (Brescia). Ferita gravemente l’amica sua coetanea.

Ennesima tragedia sulle strade del nostro Paese. Nella tarda serata di ieri, un incidente verificatosi nella galleria tra Vobarno e la frazione di Carpeneda (Brescia), una ragazza di soli 19 anni ha perso la vita. La giovane era alla guida della sua auto, su cui viaggiava anche una’amica coetanea, che si è improvvisamente scontrata con un’altra vettura. A bordo di quest’ultima due ragazzi di 21 e 22 anni. Purtroppo, la 19enne è morta sul colpo. Gli altri tre giovani sono stati ricoverati in ospedale, dove l’amica della vittima versa in condizioni gravi.

Nella tarda serata di ieri, martedì 7 dicembre, una ragazza è rimasta vittima di un gravissimo incidente stradale avvenuto sulla variante della valle Sabbia, nella galleria tra Vobarno e la frazione di Carpeneda, in provincia di Brescia.

Si tratta di Veronica Tarchini, 19enne residente a Idro. Stando alle prime informazioni, come riportano alcune testate locali, tra cui Il Giornale di Brescia, la 19enne era alla guida della sua Ford Fiesta, su cui si trovava anche un’amica sua coetanea. Per cause ancora in fase di verifica, Veronica ha perso il controllo del veicolo che, dopo essere finito sulla corsia opposta di marcia, si è scontrato con una Bmw, sulla quale viaggiava una coppia di giovani, un ragazzo di 22 anni ed una 21enne. Un schianto violentissimo che non ha lasciato scampo alla 19enne, deceduta sul colpo.

I soccorsi del 118, giunti sul posto insieme ai vigili del fuoco, non hanno, difatti, potuto far altro che constatare il decesso della ragazza. L’amica della vittima è stata trasportata d’urgenza in eliambulanza presso l’ospedale di Gavardo, dove ora si trova ricoverata in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita. Feriti meno gravemente, scrive Il Giornale di Brescia, la coppia di giovani che viaggiava sulla Bmw.

Dei rilievi di legge, per determinare la dinamica del sinistro, si sono occupati gli agenti della Polizia Stradale di Salò. Per permettere i soccorsi e gli accertamenti delle forze dell’ordine, la strada è stata chiusa al traffico per diverse ore.