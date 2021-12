Gemma Galgani è tornata nello studio di Uomini e Donne con un annuncio inaspettato: dopo il covid, finalmente arriva una bella notizia

Gemma Galgani è la stella di punta di Uomini e Donne da più di dieci anni, infatti quando in rari casi non c’è lei, ci sentiamo tutti persi. E allora cosa fare per rimediare? Ovviamente, farcela vedere in collegamento in videochiamata. Come è accaduto nell’ultimo caso. La dama torinese ha contratto il covid e per questo è stata costretta a rimanere a casa in quarantena, ma ha assistito alle ultime puntate del programma dicendo la sua proprio come se fosse stata presente in studio. Ora che è tornata, ha portato delle grandi novità.

Uomini e Donne, Gemma torna in studio con un grande annuncio!

