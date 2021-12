Alessia Marcuzzi ed il sesso in aereo: adesso c’è il nome del fortunato. Si tratta di uno sportivo molto conosciuto

Alessia Marcuzzi ha detto addio a Mediaset dopo 25 anni e si è decisamente allontanata dalla tv. Alcune voci la vorrebbero vicino ad Amadeus alla conduzione del Festival di Sanremo per ben tre serate, ma per il momento non c’è nulla di concreto e di confermato.

La nota conduttrice da parte sua, invece, si sta dedicando al lato imprenditoriale. Due le aziende che ha creato da tempo, di beauty e di pelletteria, e presto in tutto questo si aggiungerà un negozio.

Un progetto al quale Alessia sta lavorando da tempo e che lei stessa ha rivelato ai follower nel corso dello spazio settimanale dedicato alle domande. “Un progetto pazzesco a cui sto lavorando da mesi: un beauty bar! Non vedo l’ora” ha annunciato.

Alessia Marcuzzi, ecco chi è il fortunato “dell’aereo”

E proprio dal box delle domande, Alessia Marcuzzi aveva attirato l’attenzione di tutti con una confessione super piccante. Aveva rivelato, la scorsa settimana, di aver fatto sesso in aereo. La notizia ha fatto subito il giro del web e tutti si sono chiesti chi potesse essere il fortunato.

Ovviamente questo particolare non è stato approfondito dall’ex Iena ma ci ha pensato il settimanale Chi ad indagare e dare ulteriori dettagli. “Gli indizi portano a uno dei primi incontri che la showgirl ebbe con un ex portiere di calcio – si legge sul settimanale diretto da Alfonso Signorini – poi diventato suo fidanzato”.

Un ulteriore passo in avanti l’ha fatto il sito del Corriere dello sport fornendo l’identikit preciso del fortunato, uno sportivo che è rimasto accanto alla Marcuzzi dal 2003 al 2008: Carlo Cudicini, ex portiere del Chelsea.

Se Alessia aveva preferito mantenere il riserbo sull’uomo con il quale aveva vissuto quell’esperienza molto particolare, il gossip ha fatto il resto ed in un attimo il nome del fortunato ha fatto il giro del web.

Sarà stato davvero lui? I dettagli combaciano ed i fan della presentatrice sono in fibrillazione.