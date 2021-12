“GF Vip” le parole gelano la diretta: “Ho scoperto di avere un tumore al rene”

GF Vip, questa sera abbiamo conosciuto la storia di Patrizia Pellegrino. L’ultima concorrente del reality ha rivelato qualcosa di davvero molto triste

Patrizia Pellegrini è una delle ultime concorrenti entrate all’interno della casa del GF Vip. La showgirl ha imparato subito a farsi conoscere per il suo carattere dirompente, e proprio per questo è finita in nomination in tempo record. A distanza di sole due settimane dalla sua entrata, questa sera è stata eliminata dal reality. Prima di andare via, però, è stata chiamata nella super led (una delle stanze misteriose della casa) e qui ha avuto modo di raccontare la sua drammatica storia, che ha commosso tantissime persone.

VAI SU SUCCESSIVO PER SCOPRIRE COSA È ACCADUTO