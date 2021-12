All’interno della casa del Grande Fratello Vip Katia Ricciarelli ha rivolto a Giacomo Urtis una domanda scomoda su due ex gieffini, protagonisti della scorsa edizione del reality

Sebbene non sembri rientrare tra le preferite del pubblico, Katia Ricciarelli è senza dubbio una delle protagoniste di questa edizione del Grande Fratello Vip. Mentre si diffondono voci su una presunta sorpresa da parte di Pippo Baudo, che potrebbe presto fare il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia, il soprano nelle ultime ore ha catturato l’attenzione dei telespettatori. Non è infatti passata inosservata una domanda rivolta a Giacomo Urtis su due ex gieffini della scorsa edizione.

“Ma stavano insieme?”, la domanda scomoda su Francesco Oppini e Tommaso Zorzi: interviene Urtis

Katia Ricciarelli, intenta a osservare le foto degli ex concorrenti fissate sulla parete della cucina, ha fatto riferimento a due protagonisti della scorsa edizione che hanno fatto molto parlare di loro. Si tratta del vincitore Tommaso Zorzi e di Francesco Oppini, uniti da un legame speciale che ha tenuto incollati i telespettatori allo schermo.

Riferendosi proprio al loro rapporto il soprano ha rivolto una domanda a Giacomo Urtis. “Francesco Oppini e Tommaso Zorzi, ma stavano insieme?” -chiede- “quando erano dentro sembravano più che amici“.

La risposta di Urtis, vicino a entrambi, non si è fatta attendere. “Forse davano quell’idea ma erano molto amici“, sottolinea. A questo punto Ricciarelli sottolinea come i due forse cercassero di farlo credere, credendo di attirare maggiormente l’attenzione del pubblico. Il chirurgo dei vip è intervenuto a difesa dei due affermando nuovamente come il loro rapporto fosse genuino.

Il concorrente ha poi continuato raccontando di come entrambi siano fidanzati -Francesco Oppini con Cristina Tomasini e Tommaso Zorzi con l’ex allievo di Amici Tommaso Stanzani- tralasciando il dettaglio sull’amicizia tra i due giunta al capolinea. Lo ha dichiarato proprio Zorzi nel corso di un’intervista a Verissimo, sottolineando di non avere più rapporti con il commentatore sportivo seppur senza specificare cosa sia accaduto tra i due.

“Sarà una chiamata che prima o poi farò“, ha però affermato lasciando così spazio per una futura -ipotetica- riappacificazione.