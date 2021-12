Mercedesz, questo pomeriggio, è uscita in strada per giocare con la copiosa neve caduta a Milano: la showgirl toglie il cappotto e fa sognare.

Mercedesz continua a conquistare le prime pagine dei giornali per le notizie della sua vita privata. La showgirl ha da tempo litigato con sua madre: alcuni scatti in cui erano insieme ad una gita fecero sperare i fans, ma erano soltanto fotografie di rito. Come se non bastasse, la 30enne ha rotto anche con Lucas Peracchi dopo diversi anni di fidanzamento.

La bella Memi, in ogni modo, è inarrestabile sui social network: il suo profilo Instagram contiene una moltitudine di scatti impressionanti. Quest’oggi, la classe 1991 ha deciso di giocare in strada per le vie di Milano: in una delle immagini postare in rete, la figlia di Eva toglie il cappotto e manda al manicomio i suoi seguaci.

Mercedesz gioca con la neve: toglie il cappotto e fa sognare

La prima ondata di gelo si è prepotentemente abbattuta sull’Italia: sulla maggior parte delle città del nord Italia è caduta una copiosa neve. Strade imbiancate, problemi alla circolazione delle auto e soprattutto difficoltà per l’organizzazione degli eventi: non a caso la sfida di Champions League tra Atalanta e Villarreal è stata posticipata.

Mercedesz ha deciso di uscire di casa per giocare tra le vie (ovviamente imbiancate) di Milano. La modella e showgirl ha condiviso alcuni scatti su Instagram. Nella prima immagine, Memi sfodera un outfit da applausi. Nel secondo scatto, però, la 30enne decide di togliere il cappotto mandando in questo modo al manicomio i seguaci. La classe 1991 resta a mezze maniche e il bottone sul décolleté rischia di saltare in modo pericoloso. Il fisico della figlia di Eva è stupefacente e spettacolare.

Memi ama mettere in mostra il suo corpo e le sue curve pericolose, condividendo anche video in cui si dedica ad allenamenti bollenti.