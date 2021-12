In archivio la sedicesima giornata del campionato di Serie A: i giocatori top e flop al Fantacalcio in questo turno.

Ieri sera, al fischio finale di Cagliari-Torino, si è chiusa definitivamente la sedicesima giornata di campionato. Parallelamente è arrivato anche l’esito del turno di Fantacalcio con i partecipanti alle varie leghe che hanno potuto scoprire se sono arrivati punti in classifica.

Fantacalcio, top e flop 16^ giornata: Immobile, Raspadori e Simeone da urlo, bocciato Carboni

Con i due posticipi del lunedì è terminato il sedicesimo turno del campionato. Una giornata che ha visto il sorpasso di Milan e Inter al Napoli, sconfitto in casa dall’Atalanta per 3-2.

La classifica in vetta, dunque, si accorcia e la lotta Scudetto si fa sempre più agguerrita con Milan, Inter, Napoli ed Atalanta in soli quattro punti. Vittorie per Fiorentina e Juventus, che battendo rispettivamente Bologna e Genoa, mantengono il quinto posto a sette lunghezze dalla zona Champions.

Come ogni settimana, vi forniamo di seguito la lista dei giocatori top e flop della giornata al Fantacalcio.

TOP

Ciro Immobile (Lazio): il centravanti della Lazio torna tra i top al Fantacalcio e in vetta alla classifica cannonieri del campionato. Nel 3-1 rifilato alla Sampdoria a Marassi, l’attaccante si è iscritto due volte nel tabellino dei marcatori facendo esultare i tifosi biancocelesti e tutti i fantallenatori che lo hanno acquistato all’asta.

Giacomo Raspadori (Sassuolo): doppietta e voto memorabile al Fantacalcio anche per l’attaccante del Sassuolo, che ha pareggiato per 2-2 contro lo Spezia in trasferta. Con gli emiliani sotto di due reti, Raspadori è salito in cattedra firmando due gol nella ripresa che hanno permesso alla sua squadra di agguantare il pareggio.

Giovanni Simeone (Fiorentina): tra i protagonisti del rocambolesco 4-3 tra Venezia e Verona, il centravanti argentino. Nonostante i tre gol subiti, gli Scaligeri non si sono arresi e sono riusciti a ribaltare incredibilmente il punteggio infilando per quattro volte gli avversari. Due delle reti, che valgono il “+6” al Fantacalcio, portano la firma di Simeone. Unica pecca: l’ammonizione incassata che fa leggermente scendere il voto.

Nedim Bajrami (Empoli): gol e assist per il centrocampista del club toscano nel posticipo pomeridiano contro l’Udinese. Bajrami ha prima firmato il gol del momentaneo 2-1 insaccando il pallone in rete dopo una respinta del portiere avversario, poi ha regalato l’assist a Pinamonti che ha realizzato il definitivo 3-1.

Hakan Calhanoglu (Inter): il fantasista ex Milan è tornato in gran forma, dopo un inizio di campionato sotto le aspettative. Anche in questo turno, Calhanoglu è stato tra i migliori in campo. Nella vittoria in trasferta contro la Roma, ha prima siglato la rete dell’1-0 direttamente da calcio d’angolo e, pochi minuti dopo, ha servito Dzeko che ha raddoppiato.

FLOP

Andrea Carboni (Cagliari) – gara da dimenticare quella contro il Torino per il difensore del Cagliari. Carboni, alla mezz’ora della prima frazione ha deviato in porta una respinta di Cragno permettendo ai Granata di passare in vantaggio. Autogol che fa crollare il voto in pagella del giocatore tra i peggiori di giornata al Fantacalcio.

Roger Ibanez (Roma): il difensore giallorosso è stato tra i peggiori in campo nella sconfitta contro l’Inter incassata dalla Roma all’Olimpico. Tanti errori in marcatura e nei passaggi tradottisi in un’insufficienza in pagella per Ibanez. A questo si aggiunge anche un cartellino giallo rimediato nel corso della sfida.

Amir Rrahmani (Napoli): Insufficienza e ammonizione anche per il centrale difensivo del Napoli, sconfitto in casa dall’Atalanta. Il giocatore classe 1994 ha faticato molto contro gli attaccanti della Dea che sono riusciti più volte a perforare la difesa azzurra.

Sergio Romero (Venezia): Voto che sfiora lo zero al Fantacalcio per l’estremo difensore del Venezia infilato quattro volte dal Verona che è riuscito a ribaltare il punteggio da 3-0 a 3-4. Nonostante incolpevole in alcune situazioni, i quattro gol fanno drasticamente scendere il voto in pagella per i fantallenatori.

Francesco Di Tacchio (Salernitana): prestazione impalpabile a San Siro contro il Milan per il centrocampista della squadra campana. Errori e distrazioni che non permettono al giocatore di arrivare alla sufficienza. Sul voto pesa anche l’ammonizione rimediata durante l’incontro.

In settimana andranno in scena le competizioni europee che vedranno in campo sette società del nostro campionato. L’appuntamento con la Serie A è per il prossimo weekend: la diciassettesima giornata prenderà il via venerdì con il primo anticipo, il derby tra Genoa e Sampdoria.