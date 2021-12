Durante un servizio live a La Vita in Diretta, è accaduto qualcosa di impensabile. La troupe Rai è stata derubata: è accaduto tutto live

Oggi è andata in onda La Vita in Diretta, il programma condotto da Alberto Matano su Rai Uno. Stavano mostrando un servizio su diverse rapine che ci sono state di recente e si stavano domandando se fosse sempre la stessa banda. Durante un servizio che riguarda le rapine, tutto ti aspetteresti tranne che di assistere ad una rapina proprio in diretta. La troupe si era recata sul posto per fare il proprio lavoro, quando è accaduto qualcosa di assolutamente impensabile che ha sconvolto loro, i telespettatori e i giornalisti sul posto.

La Vita in Diretta, troupe Rai derubata durante un servizio in Veneto

