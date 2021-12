“Da oggi lavorerò per…”, Federica Panicucci saluta “Mattino 5”. Ecco che cosa farà

Federica Panicucci, con l’ultimo post pubblicato su Instagram, ha lanciato ai followers un messaggio più che eloquente: lascerà “Mattino 5”

In queste ultime settimane si è molto parlato di un possibile abbandono, da parte di Federica Panicucci, della trasmissione mattutina di Canale Cinque. I rumors, durante gli scorsi giorni, non hanno fatto altro che infittirsi. C’è chi sostiene che la bionda conduttrice sia stata messa da parte solamente in occasione della pausa natalizia, e chi, all’opposto, crede che la Panicucci stia per dire definitivamente addio a “Mattino 5”. La risposta è arrivata solamente pochi minuti fa dalla diretta interessata: svelato dove lavorerà da oggi in poi.

Federica Panicucci saluta “Mattino 5”. Ecco che cosa farà da oggi in poi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federica Panicucci (@federicapanicucci)

I rumors in merito all’abbandono di “Mattino 5” da parte di Federica Panicucci si erano fatti sempre più insistenti. Di recente, è stata proprio la conduttrice a chiarire la situazione, mediante un post pubblicato sulla sua pagina Instagram. Come spiegato dalla conduttrice, le cose non starebbero affatto come riportano i media.

“Da oggi inizio a lavorare per due eventi ai quali tengo moltissimo! Il “Concerto di Natale” e “Capodanno in musica”! Pronti a passare le feste con me?“: questo l’annuncio di Federica, che sembra a malapena contenere la gioia in vista dei numerosi impegni che la vedranno protagonista. La conduttrice, lungi dal voler abbandonare la sua amata trasmissione, si prenderà una pausa per gestire al meglio gli eventi natalizi a lei affidati.

A proposito di “Mattino 5”, la Panicucci ha ribadito quanto segue: “A Mattino 5 ci rivediamo invece il 10 gennaio!“. Uno stop più breve del previsto, che per la presentatrice durerà a malapena un mese. Durante queste settimane di assenza, sarà compito di Francesco Vecchi intrattenere i telespettatori di Canale Cinque: un compito piuttosto arduo, ma che non spaventa di certo il collega di Federica.

Tramite i commenti, i followers hanno fatto arrivare alla Panicucci tutto il loro supporto, non mancando di elogiare la bellezza che contraddistingue lo scatto. “Che classe, come te nessuna!“: questo il complimento di un utente, estasiato dal post.