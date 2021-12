Carolina Stramare ha mandato in estasi il popolo del web mostrandosi in tutta la sua bellezza. La visione è da infarto.

Curve sbalorditive, fascino ipnotico, mise da sogno. Questo il mix da infarto che ha fatto sognare il popolo del web, a seguito dell’ultimo post condiviso da Carolina Stramare su Instagram, dove è seguitissima.

Per l’ennesima volta l’ex Miss Italia ha fatto gioire il popolo del web con le sue curve sublimi, la sua chioma nera e i suoi occhioni verde ghiaccio. La 22enne di origini liguri, ha conquistato anno dopo anno il pubblico: dopo la vittoria alla 80esima edizione del concorso per eleggere la più bella d’Italia, ha posato per importanti shooting.

Accanto alla carriera di modella, dalla scorsa estate si è lanciata in una nuova avventura come conduttrice nell’ambito del mondo dello sport.

Carolina Stramare rovente: mise da infarto

