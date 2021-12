Monica Bertini ha pubblicato sul suo profilo uno scatto in cui si mostra in versione ‘vamp’: la maglia super stretta non cela il suo lato A.

Monica Bertini riesce ad incantare ogni singolo giorno con contenuti da sballo condivisi sui social network. La giornalista sta acquisendo sempre più popolarità: dopo le esperienze su Sportitalia e su Sky, la classe 1983 è diventato il volto di ‘Mediaset’ e sta conducendo con talento, classe ed eleganza l’approfondimento del turno del massimo campionato di calcio (per intenderci, la serie A).

Anche su Instagram, i suoi numeri stanno decollando con il dato sui followers che cresce costantemente. La Bertini, quest’oggi, ha stupito tutti condividendo uno scatto in cui si mostra in versione ‘vamp’. Le sue forme monumentali provocano diversi mal di testa.

Monica Bertini versione vamp: maglia aderente e il seno scoppia

“”Quando Silvia decide di trasformarmi in una VAMP!”, ha scritto in didascalia riferendosi alla sua hair stylist. I suoi capelli sono mossi mentre sul suo viso non c’è minima traccia del trucco. Al naturale, la giornalista è una bomba pazzesca. Come se non bastasse, la nativa di Parma indossa una magliettina super aderenti che mette in risalto le sue bombe da capogiro.

Il lato A prorompente stordisce i followers: Monica sfodera anche un sorrisino malizioso con le sue irresistibili labbra. Il post ha già raggiunto 10mila likes in pochissimo tempo, inanellando al contempo anche innumerevoli commenti. “Hai una marcia in più”, ha scritto un seguace paragonandola velatamente alle altre.

