“Un’opera d’arte”, Caterina Balivo clamorosa sul letto: deve coprire il punto in cui non batte il sole! – FOTO

Caterina Balivo è una visione celestiale: nel recente post pubblicato su Instagram, la conduttrice ha lasciato trapelare tutta la propria sensualità

Amatissima dalla stragrande maggioranza degli italiani, Caterina Balivo è una delle conduttrici di cui il pubblico non riesce proprio a far a meno. La lunga assenza della presentatrice dalle scene televisive – decisione presa al fine di dedicare più tempo alla famiglia – sta pesando come un macigno sui suoi ammiratori, che non vedono l’ora di ammirarla all’opera.

Mediante i suoi post imperdibili, la Balivo non lascia certamente a digiuno i numerosi utenti che la seguono. Tramite Instagram, piattaforma in cui è seguita da oltre 1,4 milioni di fan, Caterina dispensa sempre una dose quotidiana di bellezza e fascino. L’ultimo post, apparso solamente poche ore fa, non è stato certamente da meno…

Caterina Balivo clamorosa sul letto: deve coprire il punto in cui non batte il sole! – FOTO

