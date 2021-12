Caso Michele Merlo, il padre: "Se c'è un indagato significa che qualcuno..."

C’è un primo indagato per la morte di Michele Merlo, scomparso lo scorso 6 giugno per leucemia fulminanti: lo sfogo del padre Domenico.

C’è un primo indagato per la morte di Michele Merlo; morte che poteva essere di certo evitata secondo il parere del padre di Michele, in arte Mike Bird, il 28enne che si è fatto conoscere ad Amici e Xfactor grazie ai suoi testi e al suo grande talento. A pagare il prezzo più alto della sua improvvisa scomparsa, esattamente 6 mesi fa, è la famiglia, che ancora oggi non si dà pace e chiede giustizia. Alla ricerca della verità, Domenico Merlo è convinto e continua a puntare il dito contro il sistema sanitario. Qualcosa non ha funzionato nella medicina di gruppo di Rosà, medico di famiglia; se c’è un indagato significa che effettivamente c’è un responsabile.

“L’ndagato per la morte di mio figlio?

Significa che qualcuno l’ha causata”

Va avanti l’inchiesta sulla morte di Michele Merlo. L’ex concorrente 28enne di Xfactor è deceduto il 6 giugno scorso a Bologna per un’ischemia cerebrale conseguente a una leucemia fulminante. A sei mesi esatti dal decesso del rosatese, dopo il grido di dolore da parte del padre che da quel giorno chiede giustizia, il fascicolo si trasferisce da Bologna a Vicenza. Stando a quanto si apprende dal Corriere del Veneto, il pm Barbara De Munari ha annunciato il proseguo dell’indagine: il reato contestato è quello dell’omicidio colposo in merito a condotte mediche. Secondo le informazioni filtrate dalle fonti giudiziarie c’è già un nome tra i sanitari che hanno curato l’artista: il primo indagato risiede a Vicenza.

Nessuna anomalia all’ospedale di Bologna, dove furono avviate le indagini, ma importanti risvolti sono emersi questo venerdì, 10 dicembre. Dopo l’inchiesta condotta sul medico di famiglia e sul Pronto Soccorso di Cittadella, nuovi dettagli fanno emergere un primo nome tra i sanitari. A sei mesi dalla scomparsa del figlio, il padre Domenico torna a sfogarsi sulla terribile tragedia che ha colpito la sua famiglia e non si capacita del trasferimento dell’indagine: “Per me un colpo al cuore. Mi domando per quale? Mi aspettavo che la Procura di Bologna andasse avanti, che i Nas accertassero eventuali responsabilità di quei sanitari che hanno visitato Michele. […] Io e la mia famiglia non cerchiamo vendette, nemmeno soldi, ma la verità sì. Se qualcuno ha sbagliato dovrà pagare e noi andremo fino in fondo.”

Questo sabato, 11 dicembre, Domenico Merlo, citato dal Corriere del Veneto, torna a sfogarsi: “Se c’è un indagato è solo un tristissimo passo in più: significa che qualcuno avrebbe causato la morte di mio figlio Michele. Non so chi sia stato iscritto, se il medico di famiglia che ho sempre ritenuto serio e capace e che il giorno della visita, secondo i miei consulenti, ha sbagliato diagnosi. Io punto il dito contro il sistema sanitario che non funziona, contro quella medicina di gruppo di Rosà che non funziona e non solo a parere mio.”

“Io sono quello che ha pagato il prezzo più alto: Michele era il mio unico figlio.”

