Chiara Ferragni svela alcuni retroscena inediti della serie “The Ferragnez”. L’influencer regala una manciata di scatti esclusivi ai fan

Protagonista del documentario autobiografico “Chiara Ferragni – Unposted”, l’influencer aveva già sperimentato l’esperienza di mettersi a nudo davanti alle telecamere, con l’obiettivo di raccontarsi ai fan.

Il progetto era volto all’analisi del mondo dei social, e di come la vita di un’imprenditrice del suo livello graviti intorno ad essi. Ma con la serie televisiva “The Ferragnez” non viene ritratta nel suo vincente ruolo professionale, bensì da una prospettiva più umana e privata.

Insieme al marito Fedez, raccoglie ogni componente dell’eterogenea famiglia, per restituire il quadro più reale e fedele possibile della loro quotidianità. Ognuno partecipa con la propria parte nell’equilibrio del “sistema Ferragnez“, ed il risultato è prima di tutto inaspettato, ed incredibilmente profondo.

Il segreto del successo di questo innovativo prodotto televisivo è proprio l'”umanità” fotografata nei personaggi, evidenziandone l’imperfezione che riesce ad avvicinarli ancora di più ai fan. Chiara Ferragni ne condivide un retroscena esclusivo su Instagram, con un magico shooting che diventa la perfetta copertina di una favola moderna.

Chiara Ferragni in rosso accende le feste su Instagram

Un altro ingrediente sorprendente della serie tv “The Ferragnez” è lo storytelling, in una scelta azzardata e quanto mai azzeccata. È proprio attraverso il mezzo narrativo della “terapia di coppia“, finalmente sdoganata, che Chiara Ferragni e Fedez si raccontano intimamente, a partire proprio dalle ombre che compongono la vita di qualsiasi rapporto.

Una scelta che si discosta dalla maniacale perfezione che coinvolge il mondo dei social, che punta al filtraggio di qualsiasi sbavatura, questa volta sapientemente esaltata. Complici le straordinarie personalità che appartengono ad ognuno dei componenti di questa particolare famiglia allargata, ritratta in una serie di scatti che ne regalano un quadro magnifico.

In attesa di terminare gli episodi dell’attesa serie, i fan possono ammirare lo shooting condiviso dall’influencer su Instagram, in un tripudio di eleganza che conquista il social. L’atmosfera si fa quasi natalizia, per la scelta del periodo non casuale di questo racconto, racchiusa soprattutto nell’abito rosso di Chiara Ferragni.

In primo piano accanto al figlio Leone, presenta il resto dei partecipanti alle sue spalle, che non vengono oscurati dalla sua splendente bellezza. Il look dei Ferragnez è curato nei minimi dettagli, e la magia diventa “reality”.