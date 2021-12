Belen e Antonino, il dettaglio che spiega tutto: la verità è una sola

Belen e Antonino insieme oppure no? Alla domanda che tutti vogliono sapere Belen risponde in modo molto chiaro. Ecco come

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese stanno ancora insieme oppure no? È questa la domanda che continua ad arrovellare il gossip che cerca di trovare indizi che possano confermare questa crisi che si respira nell’aria ormai da settimane, mai confermata e nè smentita dai due.

Eppure i neo genitori non si fanno vedere più insieme, se non in una sporadica foto che li ha immortalati con la figlia, nata pochi mesi fa. Gli animi però sembrano tesi e in molti hanno visto in quello scatto solo un riavvicinamento doveroso per via della piccola Luna Marì.

C’è però un dettaglio che spiega tutto ed è stata proprio Belen a mostrarlo sui social. In quello scatto c’è scritta la verità.

Belen e Antonino, insieme o separati? La verità

Belen e Antonino non passeranno il Natale insieme. È questo l’importante dettaglio che si capisce in modo tangibile dai contenuti mostrati da Belen nelle ultime Instagram Stories.

Se già il bel hair stylist era assente alla reunion del “Clan Rodriguez” (così come viene chiamata tutta la famiglia della showgirl argentina) sul Lago Maggiore, pare che la sua presenza in casa di Belen, per le feste, non sia proprio contemplata.

Negli addobbi, infatti, è evidente che non ci sia traccia di Antonino. Proprio Belen ha mostrato i cuscini natalizi con i nomi della famiglia. Stampati quelli di Santiago e Luna Marì, una bella B al centro per lei ma nessuna A nei paraggi né sui cuscini e né sulle tovagliette, le tazze e le borracce personalizzate per l’occasione.

Insomma spazio per Antonino in casa non ce n’è. Il riferimento alla sua assenza è palese e non è certo una dimenticanza. Tra albero, luci, decorazioni, vischio ed una casa in pieno stile natalizio, di Spinalbese non c’è nessuna traccia e gli oltre 10 milioni di follower di Belen lo hanno capito benissimo.

I dettagli non lasciano spazio a dubbi. La verità, per il momento, è questa. Nella vita dell’argentina c’è spazio solo per alcuni uomini: suo papà, suo fratello ed il piccolo e dolce Santiago.