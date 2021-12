Alba Parietti senza freni: il flirt a “Ballando con le stelle”? “Lui è troppo..”

Alba Parietti rompe il silenzio sulla sua presunta storia d’amore con un giovanissimo e avvenente concorrente. Tutta la verità

Alba Parietti a sessant’anni compiuti continua ad essere una delle donne più desiderate del piccolo schermo. La showgirl, oggi opinionista in moltissime trasmissioni, non si ferma mai e solo di recente si è messa in discussione partecipando a “Tale e Quale show”, un programma che l’ha portata ancora più in alto.

Solo nella scorsa edizione del “Grande Fratello Vip” era stata in pole position, in casa Mediaset, per via della partecipazione del figlio, Francesco Oppini al reality. Insomma c’è sempre una buona occasione per parlare di Alba Parietti che oggi è al centro di un gossip molto succulento.

Alba Parietti, storia d’amore? La verità

Alba Parietti ed un super giovane amante. È stato questo lo scoop degli ultimi giorni che è girato intorno alla nota ex moglie di Franco Oppini. Lei, donna che non le manda mai a dire, ha subito messo le cose in chiaro e su Instagram ha detto la sua verità.

Senza freni la Parietti ha messo le mani avanti e ha smentito categoricamente il flirt con Alvise Rigo, il bel concorrente di “Ballando con le stelle”, notizia diffusa da Dagospia.

Il ventinovenne ex rugbista, ora personal trainer, è di certo un giovane molto avvenente ma l’opinionista dice la sua: “Scusa Alvise per me sei troppo vecchio😂😂”. L’Alba nazionale ironizza sul fatto dell’età, perché Alvise potrebbe essere suo figlio, ma anche su tutto il resto. Ha ammesso, infatti, di essere stata a cena con lui ma l’atleta era interessato a tutt’altro.

“Si è mangiato una bistecca della dimensione del tavolo, (per fortuna ha anche signorilmente pagato lui il conto) ed effettivamente il suo appetito faceva ben sperare – spiega Alba – ma eravamo in compagnia e l’unico appetito di Alvise mi sembrava concentrato sul suo piatto e sul bisteccone gigante con patate 🥔, non patata (licenza poetica ) 😂😂😂😂”.

“Troppo sano il ragazzo ❤️❤️😂😂😂” il commento ironico della Parietti che ha colto il messaggio della sua amica che parlava di “bel colpo” per chiarire la situazione.