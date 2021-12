“L’Eredità”, Flavio Insinna apostrofa la concorrente: “Devi leggere la consegna!”. Pubblico senza parole

“L’Eredità”, Flavio Insinna non si è trattenuto ed ha rimproverato aspramente la concorrente: quello che è successo è incredibile

La puntata de “L’Eredità” di oggi, venerdì 10 dicembre, si è aperta con la presentazione del campione in carica: Manfredi del Monte. Il concorrente, durante lo scorso appuntamento del programma, è riuscito a trionfare nella “Ghigliottina”, fase finale del gioco televisivo, aggiudicandosi un modesto montepremi del valore di 17.500 euro.

Flavio, nell’annunciare il vincitore, non si è risparmiato in quanto a lodi: “Manfredi ci aveva provato anni fa con Carlo Conti. Ora è tornato e sta vincendo!“. Successivamente, il presentatore ha dato il via alla gara con il consueto entusiasmo che lo contraddistingue. Entusiasmo che, tuttavia, si è spento proprio nel corso del primo duello, a causa dei clamorosi scivoloni delle concorrenti. Scopriamo insieme che cosa è accaduto questa sera a “L’Eredità”.

“L’Eredità”, Flavio Insinna apostrofa la concorrente: “Devi leggere la consegna!”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Flavio Insinna (@flavioinsinna_)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Pomeriggio 5”, l’ospite gela Barbara D’Urso: “Sei piena di haters!”. La replica di lei è sconvolgente

L’entusiasmo con cui Flavio Insinna ha avviato la puntata de “L’Eredità” si è clamorosamente spento durante il primo duello, che vedeva coinvolte le concorrenti Marisa ed Angela. Complice l’emozione di trovarsi di fronte a moltissimi telespettatori, le aspiranti vincitrici del gioco si sono lasciate andare ad una serie di errori, che hanno inevitabilmente generato la replica del conduttore.

“Misurare il tempo“, ha proposto Insinna a Marisa, la quale, presa dal panico, non è riuscita a fornire con prontezza la risposta. “Crometrare, cron… Cronometrare” – ha in seguito affermato la sfidante, di fronte ad un conduttore sempre più perplesso – “Leggete bene la consegna! Altrimenti non si accende il verde“.

Un consiglio che, pur fornito con le migliori intenzioni, non è di certo riuscito a rasserenare Marisa, che si è trovata in difficoltà anche al successivo quesito. “Darsela a gambe“, ha proseguito Insinna, prima di ricevere le risposte confuse della concorrente: “Fuggire, scappare…“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Da oggi lavorerò per…”, Federica Panicucci saluta “;Mattino 5”. Ecco che cosa farà

Solo dopo che Flavio le ha fatto notare che l’iniziale della parola era la “f”, Marisa è riuscita ad azzeccare il termine corretto: “Filare“. Un duello alquanto sofferto, che ha messo la pazienza del conduttore a dura prova.