“Pomeriggio 5”, l’ospite gela Barbara D’Urso: “Sei piena di haters!”. La replica di lei è sconvolgente

“Pomeriggio 5”, l’ospite gela Barbara D’Urso: “Sei piena di haters”. La replica della conduttrice ha lasciato il pubblico di sasso

Durante il secondo blocco di “Pomeriggio 5“, Barbara D’Urso ha deciso di affrontare una tematica che, negli scorsi giorni, ha tenuto banco all’interno di moltissime trasmissioni. Si tratta del caso mediatico che coinvolge Anna Giulia Fossatelli, la miss umbra vincitrice della fascia “Miss Sorriso 2021”, aspirante volto di “Miss Italia”.

La giovane, di recente, è salita alla ribalta per via di una serie di insulti razzisti, ricevuti a causa del colore della sua pelle. “Sei una meticcia“, “Ce ne sono di più belle, e anche italiane“: queste le critiche da parte degli haters, che hanno continuato a vessare la miss anche nei profili social dei suoi familiari. La D’Urso, che ha sottoposto il caso della giovane agli analisti, non si sarebbe mai aspettata di assistere ad una simile scena.

“Pomeriggio 5”, l’ospite gela Barbara D’Urso: la replica di lei è sconvolgente

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AGF🤫 (@annagiuliafossatelli)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Carlo Conti, la perdita che lo ha devastato: era la persona più vicina al conduttore

Barbara D’Urso, nel secondo blocco di “Pomeriggio 5”, ha voluto dare spazio alla vicenda riguardante Anna Giulia Fossatelli, la miss presa di mira da alcuni haters per via della carnagione olivastra. La giovane, in collegamento con la conduttrice, non ha potuto nascondere il proprio stato d’animo in merito alla vicenda: “È una situazione che farebbe male a chiunque, alcuni attacchi sono arrivati anche privatamente alla mia famiglia“. Con grande sorpresa da parte della presentatrice, tuttavia, la maggior parte degli opinionisti non si è mostrata affatto solidale con Anna Giulia.

“Sui social hai scritto che vuoi fare la conduttrice” – ha tuonato un’ospite della D’Urso, aggiungendo – “Ti sei guadagnata lo spazio per farlo attaccandoti agli haters“. La Fossatelli, che ha lasciato parlare i presenti in studio, è stata rimproverata persino da Roberto Alessi, direttore di Novella 2000: “Non è positivo usare il vittimismo e gli haters, che a quanto dici erano solo tre, per fare notizia“. Alessi, per cercare di far comprendere ad Anna Giulia la propria opinione, ha addirittura tirato in ballo la conduttrice stessa, che fino a quel momento era rimasta in silenzio.

“Barbara D’Urso ci ha dato una grande lezione“- ha esordito il giornalista, fissando la presentatrice – “Non bisogna dare credito agli haters, ma concentrarsi sui messaggi positivi che arrivano dal web“. La D’Urso, pur annuendo di fronte alle parole di Alessi, ha cercato di spostare nuovamente l’attenzione sulla miss umbra: “Lei è una bellissima ragazza e non ha bisogno di questi stratagemmi. Magari l’avremmo invitata comunque in qualità di partecipante a Miss Italia“. Tra gli analisti, solo Paolo Brosio si è dimostrato solidale con la Fossatelli, invitandola a denunciare gli haters prima che questi abbiano modo di protrarre la loro opera di vessazione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Da oggi lavorerò per…”, Federica Panicucci saluta “Mattino 5”. Ecco che cosa farà

Prima di cambiare argomento, la D’Urso ha congedato la miss con queste parole: “Rimani pure con noi, magari in un futuro tornerai in questo studio proprio come opinionista“.