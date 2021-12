L’ultima rivelazione al “GF Vip” su Francesca Cipriani continua ad espandersi a macchia d’olio, perché tenere nascosta una notizia così? La risposta non tarderà.

Ad accompagnare la simpatia e le memorabili gaffe della showgirl Francesca Cipriani, ora coinquilina nella sesta edizione del “Grande Fratello Vip“, è in queste ore una notizia bomba a proposito della sua vita privata. Pronta, forse, a cambiare radicalmente le carte in tavola del reality.

Come in molti dei suoi fan già sono a conoscenza, la celebre soubrette, classe 1984, ha da tempo iniziato una relazione al di fuori della casa più seguita d’Italia. L’ex concorrente e poi co-conduttrice, al fianco di Enrico Papi, de “La pupa e il secchione” è difatti legata sentimentalmente ad un noto imprenditore edile. Seppur dimostratosi, almeno fino ad oggi, assai lontano dall’essere conosciuto al mondo dello spettacolo.

“GF VIP” Francesca Cipriani ha un figlio? Perché nasconderlo? La risposta che scotta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandro Rossi (@alessandro_rossi_edilgeo)

La notizia segreta sulla presenza di un bambino nella sua vita ha lasciato il pubblico della penisola senza parole, lasciando la curiosità prendere sin dai primi istanti il sopravvento. L’estroversa e carismatica showgirl di origini abruzzesi non si farebbe, dunque, mancare proprio nulla. Secondo una recente intervista, rilasciata dalla sua dolce metà, Alessandro Rossi avrebbe così deciso di rivelare in maniera inedita tutta la verità. L’imprenditore ha un figlio di soli tre anni.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “GF Vip”, Urtis crolla nella notte e poi si confessa: “Devo dirti una cosa”

Francesca e lo stesso Alessandro, che forse avrebbero preferito tenere quest’aspetto per se stessi, hanno poi deciso di mostrarlo alle telecamere. Grazie al passo avanti di lui, è venuta allo scoperto sia la loro idilliaca situazione sentimentale, quanto le dinamiche in casa. L’imprenditore, che ha ammesso di avere un bambino con un’altra donna, appare ad ogni modo come una personalità al quanto premurosa nei confronti della bionda gieffina. Tanto da affermare di avere un buon rapporto con la madre del suo bambino e di non nascondere nulla alla sua attuale fidanzata.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Ballando con le stelle, è guerra tra Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith. Milly Carlucci conosce il motivo

Infine, attraverso il suo profilo Instagram, fino a poco tempo fa anch’esso risultato inaccessibile al pubblico, il ragazzo ha inaspettatamente iniziato a condividere alcuni momenti trascorsi al fianco di Francesca.

Ad esempio, una romantica serie di tre recenti scatti al fianco della sua fidanzata, sono stati postati da lui proprio nelle ultime due settimane.