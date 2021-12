Silhouette mozzafiato e tanto spirito d’iniziativa per Elisabetta Gregoraci. Oggi la showgirl si diverte sulla neve con giochi emozionanti… Ma chi sarà il suo principe?

Mentre le tanto attese festività iniziano ad essere sempre più vicine, l’affascinante e piena di humor soubrette classe 1980, Elisabetta Gregoraci, non smette di sorprendere il suo vasto pubblico di ammiratori ed ammiratrici. L’ex acclamata gieffina, nella passata edizione del reality più seguito della penisola, aveva già conquistato ulteriormente l’attenzione dei suoi fan. Visti innanzitutto i suoi pregi devoti alla più profonda umanità, quanto alla sua vivace intraprendenza. Adesso, dopo l’elegante e premiata mise en place in total white sfoggiata in occasione della prima nazionale di “House Of Gucci“, la standing ovation sembrerebbe però essere destinata a durare molto a lungo.

Elisabetta infatti è quest’oggi pronta ad indire la sua personale e fiabesca rivoluzione. In diretta da un luogo magico ed alquanto suggestivo, la nata sotto il segno dell’Acquario, si presenterà in alcuni scatti d’irresistibile bellezza.

“Senza freni” Elisabetta Gregoraci è irresistibile sulla neve, al suo fianco? Il principe azzurro

PER VEDERE ELISABETTA GREGORACI “IRRESISTIBILE”, VAI SU SUCCESSIVO.