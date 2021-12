Ezio Greggio e Enzo Iacchetti tornano a grande richiesta a “Striscia la notizia”, qual è il segreto del loro successo

“Striscia la notizia” è tornato a far divertire il pubblico italiano da qualche mese ed è già al terzo cambio di conduzione. Prima Vanessa incontrada e Alessandro Siani, poi Sergio Friscia e Roberto Lipari e a partire dal 13 dicembre tornano Enzo Iacchetti e Ezio Greggio.

La coppia sarà al timone del programma per la ventottesima volta ed i fan non vedono l’ora di seguirli. La trasmissione con loro prende un’altra piega.

“Striscia la notizia”, il segreto del successo della coppia storica

Enzo Iacchetti e Ezio Greggio sono i conduttori storici di “Striscia la notizia” che da anni risultano essere una garanzia per gli autori che non perdono occasione di confermarli. Con loro il successo è assicurato ed il pubblico non vede l’ora di rivederli in pista.

Ma qual è il segreto di questa notorietà? A dirlo è Ezio Greggio che in un’intervista per il settimanale Dipiù tv ha affermato di essere molto amici anche fuori gli studi Mediaset ed ha spiegato: “Parliamo di tutto, e abbiamo la passione per il cibo e il vino, ma non parliamo mai di calcio”.

Condividono da anni la passione per questo lavoro e tornare insieme a condurre il programma è un gioco da ragazzi. L’intervistato ha poi riferito qualche retroscena della sua vita professionale, affermando: “Ho sempre voluto fare lo spettacolo e ho ricevuto porte in faccia e ho detto tanti no”.

Una cosa è certa: i telespettatori non vedono l’ora che arrivi il 13 dicembre per seguire la coppia storica che porterà ancora una volta divertimento e allegria al tg satirico. Tra battute, ironia e opinioni, Ezio Greggio e Enzo Iacchetti riusciranno a far risalire il numero di ascolti e share del programma?