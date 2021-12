Justine Mattera da cardiopalma sui social: la showgirl ha pubblicato uno scatto in cui indossa un fantastico body con lati bollenti scoperti.

Justine Mattera, fin dal suo arrivo in Italia, ha conquistato il pubblico con il suo fascino irresistibile con la sua sinistra somiglianza a Marilyn Monroe. La nativa di Rockville, sul piccolo schermo, ha fatto di tutto e ha conquistato le attenzioni con il suo fisico davvero irresistibile.

La showgirl italo-americana ama lo sport in tutte le sue forme e pratica fitness, body building e triathlon. Le sue gambe sono mostruose e sono il risultato delle sue chilometriche pedalate. Questa sera, Mattera ha dimostrato agli utenti del web con uno scatto devastante che a 50 anni ha ancora un corpo da infarto.

Justine Mattera, body mostruoso: lati bollenti in mostra

Justine, nella fotografia piazzata in rete qualche minuto fa, indossa un body impressionante che invece di coprire, scopre i suoi lati bollenti. Il décolleté, in particolare, fuoriesce con impeto e con pericolosità regalando una visione paradisiaca a tutti gli ammiratori. Le gambe non hanno alcuna copertura e sono straordinarie. “Quante salite“: scherza così in didascalia.

Per far impazzire ancora di più la sua platea, la nativa di Rockville ha ai piedi dei tacchi altissimi. L’immagine non lascia nemmeno un centimetro all’immaginazione: si vede semplicemente tutto e si può soltanto restare a bocca aperta davanti a cotanta esplosività.

Justine, qualche tempo fa, rilasciò un’interessantissima intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’. La classe 1971 svelò a tutti di fare nuoto due volte alla settimana, corsa due-tre volte a settimana e bici tre volte alla settimana. La 50enne aggiunse anche di amare il triathlon perché è una disciplina dura che richiede tanta voglia.

